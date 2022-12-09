Сальдо заявив, що Путін збудує нове місто на Арабатській стрілці

Путін нібито хоче побудувати місто на Арабатській стрілці

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що президент РФ Володимир Путін вирішив будувати на Арабатській стрілці нове місто.

Несподіване одкровення Сальдо озвучив під час виступу на відкритті у Генічеську патріотичного графітті на фасаді однієї зі шкіл.

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За словами Сальдо, вже тривають проектні роботи.

У новому місті буде «урядовий квартал», що, очевидно, передбачає розміщення там окупаційної влади захопленої Херсонщини.

Також гауляйтер додав, що у “місті” буде робота та розваги для молоді.

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Арабатська стрілка – вузька і довга смуга землі в північно-східній частині Кримського півострова, що відокремлює затоку Сиваш від Азовського моря. Довжина коси – понад 113 км, ширина – від 270 метрів до 8 км.