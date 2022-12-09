Переговори тривають: Німеччина поки не ухвалила рішення щодо танків Leopard 2 для України

Німеччина продовжує переговори з США та іншими партнерами щодо постачання Україні танків, але рішення щодо передачі своїх Leopard 2 поки що не ухвалила.

Про це повідомило Укрінформ з посиланням на заяву представниці пресслужби федерального уряду Крістіне Гоффманн.

«Наш принцип відомий: ми не хочемо та не будемо постачати одноосібно, а лише в кооперації», – заявила Гоффманн і нагадала, що жодна з країн НАТО або партнерів досі не надала бойових танків для ЗСУ.

При цьому вона зауважила, що насправді відбуваються постійні та інтенсивні контакти між німецькою і американською сторонами, зокрема між радниками із зовнішньополітичних питань, відповідно, президента і канцлера щодо теми постачання Україні озброєнь.

Водночас Гоффманн підкреслила, що ніколи з боку США не лунало вимог або навіть прохання передати Україні бойові танки Lеopard 2.

«Німеччина як суверенна держава сама може вирішувати, що їй постачати та що не постачати», – додала вона.

Представник Міноборони ФРН Арно Коллац своєю чергою додав, що «переговори ведуться по всіх позиціях», але на цей час новин щодо намірів Німеччини поставити танки немає.