Гіркін визнав неминучість поразки у війні з Україною та зібрався у політику

За словами Гіркіна, на фронты у росіян апатія і байдужість

Терорист Ігор Гіркін, у минулому "міністр оборони ДНР", а нині військовий блогер оголосив про плани піти у політику.

Про свої наміри він повідомив Telegram.

«Якщо наша влада твердо взяла курс на поразку у цій війні, значить наші шляхи розійдуться. Отже, треба буде шукати себе і на політичному полі десь», – заявив Гіркін.

Він також жорстко розкритикував ситуацію на фронті та відсутність цілей Росії у війні в Україні.

“Зараз на фронті війська здебільшого не розуміють, за що борються. Вони просто «б’ються тому що б’ються», не більше того. Цілі війни неясні. Що ми робимо в Україні, не зрозуміло. Критерії миру теж не зрозумілі. Бо їх ніхто не озвучує. В армії поширюється байдужість, апатія”, – розповів терорист.

Він додав, що апатичні і байдужі солдати, що в наступі, що в обороні воюють погано.

Нагадаємо, 17 листопада Окружний суд Гааги заочно засудив Гіркіна до довічного ув’язнення у справі про збитий у 2014 році пасажирський «Боїнг». Аналогічні заочні вироки отримали ще двоє фігурантів справи: Сергій Дубинський та Леонід Харченко.