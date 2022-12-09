Росія заявила про знищення 45 установок HIMARS з 33-х поставлених Україні

Міністерство оборони РФ заявило, що за час війни було знищено 45 ракетних установок HIMARS, MLRS, Mars-2, які були на озброєнні української армії.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

При цьому він уточнив, що країни НАТО поставили Україні лише 33 такі установки.

Також Бутусов звернув увагу, що, за заявами міноборони РФ, 15 ракетних установок були нібито знищені за останні три дні.

Цікаво, що при цьому жодного відео чи фото цих нібито знищених ракетних установок Міноборони РФ жодного разу не змогло пред’явити.

Проте там продовжують заявляти про постійні удари HIMARS по позиціях російської армії.