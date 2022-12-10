Ердоган запропонував качати в Європу газ в обхід Росії

Ердоган запропонував качати в Європу газ в обхід Росії

Ердоган хоче відродити проект транспортування газу без участі Росії

Президент Турції Реджеп Таїп Ердоган хоче відродити ідею транспортування туркменського природного газу через його країну до Європи, оминувши Росію.

Про це повідомило Bloomberg з посиланням на високопоставлених турецьких посадовців.

Наступного тижня Ердоган має обговорити цю пропозицію з президентами Туркменістану та Азербайджану.

Ідея полягає у тому, щоб транспортувати газ на кораблях до Азербайджану, а потім закачувати його в ланцюг трубопроводів Південного газового коридору, що з’єднує Азербайджан з Європою через Грузію та Туреччину.

Видання зазначило, що раніше велися дискусії щодо альтернативних маршрутів поставок туркменського газу в обхід Росії, але безуспішно. Але вторгнення в Україну та нестабільність на енергетичних ринках відродили багато ідей щодо маршрутів транспортування енергії, які раніше вважалися малоймовірними.

Туреччина прагне стати ключовим маршрутом транзиту енергії завдяки своєму стратегічному розташуванню в Європі та Азії та контролю доступу до Чорного моря. Вона хоче використовувати енергетичні проекти для зміцнення економічних і дипломатичних зв’язків.

У той час як Азербайджан уже постачає газ до Європи, допомагаючи заповнити прогалини, утворені скороченими російськими потоками, величезні ресурси Туркменістану залишаються в основному невикористаними. Країна не змогла відправити їх до Європи через відсутність угод про транспортування через Каспійське море трубопроводом.

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  • 10.12.2022 09:31
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