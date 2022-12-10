Війна в Україні може перерости у війну між НАТО та Росією, – Столтенберг
Столтенберг сподівається, що світові вдасться уникнути найгіршого сценарію
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловив стурбованість з приводу того, що якщо выйна в Україні вийде з-під контролю та може перерости у війну між Росією та НАТО.
Свою думку він висловив в інтерв’ю норвезької телекомпанії NRK.
«Якщо щось піде не так… Я боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю та переросте у велику війну між НАТО та Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо», – заявив він.
Також Столтенберг додав, що альянс щодня працює над тим, щоб уникнути такого повороту подій.
Крім того, на думку генсека альянсу, президент РФ Володимир Путін прорахувався, вирішивши здійснити вторгнення в Україну.
«Я не думаю, що йому вдасться зламати Україну. Навпаки, він мобілізує ще більше підтримки для Києва», – зазначив Столтенберг.
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- 10.12.2022 10:29
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