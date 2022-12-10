Війна в Україні може перерости у війну між НАТО та Росією, – Столтенберг

Столтенберг сподівається, що світові вдасться уникнути найгіршого сценарію

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловив стурбованість з приводу того, що якщо выйна в Україні вийде з-під контролю та може перерости у війну між Росією та НАТО.

Свою думку він висловив в інтерв’ю норвезької телекомпанії NRK.

«Якщо щось піде не так… Я боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю та переросте у велику війну між НАТО та Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо», – заявив він.

Також Столтенберг додав, що альянс щодня працює над тим, щоб уникнути такого повороту подій.

Крім того, на думку генсека альянсу, президент РФ Володимир Путін прорахувався, вирішивши здійснити вторгнення в Україну.

«Я не думаю, що йому вдасться зламати Україну. Навпаки, він мобілізує ще більше підтримки для Києва», – зазначив Столтенберг.