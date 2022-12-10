Білорусь погодилася на транзит зерна з України без жодних попередніх умов

Білорусь погодилася на транзит зерна з України без жодних попередніх умов

Українське зерно через територію Білорусі направиться до портів Балтійського моря

Білорусь повідомила ООН, що дозволить без попередніх умов транзит зерна з України через свою територію для експорту з литовських портів.

Як повідомило Reuters, про це заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.

За його словами, заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич у п’ятницю в Нью-Йорку зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, щоб сказати йому, що немає жодних передумов для транзиту українського зерна.

“Амбразевич також повторив прохання свого уряду щодо можливості експортувати власну продукцію добрив, яка зараз підпадає під санкції”, — сказав Дюжаррік.

Білорусь, яку її союзник Росія використовує як плацдарм для вторгнення в Україну з 24 лютого, заявила в червні, що пропускатиме українське зерно через країну до портів Балтійського моря, якщо Білорусі дозволять відправляти також й свої товари з портів. Україна не погодилася на цю пропозицію.

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  • 10.12.2022 11:36
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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