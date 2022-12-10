Рейтинг Путіна продовжує падати: росіяни сподіваються на Лаврова

Рейтинг Путіна продовжує падати

Довіра до президента РФ Володимира Путіна впала до 37% навіть за кремлівськими опитуваннями, натомість зросли показники у глави МЗС Сергія Лаврова: люди втомилися від війни та сподіваються на переговори про мир.

Свіжі дані опитування оприлюднив прокремлівський ВЦВГД.

За даними опитування, рейтинг довіри Путіну продовжує падати. Ще у вересні йому довіряли 40%, то наприкінці листопада вже 37,3% (так відповідали на відкрите запитання, коли можна назвати будь-якого політика, а не вибирати із закритого переліку).

Довіра Сергію Шойгу впала майже на чверть, із 16,8% до 13,2%. А за антирейтингом він увійшов до найнепопулярніших політиків.

Довіра президенту та міністру оборони падає на тлі зростання кількості загиблих та поранених, обстрілів російської території та невдачах на фронтах. А на главу Лаврова сподіваються як на переговорника про мирне врегулювання.

Нагадаємо, за даними закритого опитування Кремля, з якими ознайомилася Медуза, за мирні переговори з Україною зараз виступають близько 55% росіян, а за продовження війни — лише 25%.

Ще у липні за війну виступало більше половини. Росіяни все менше хочуть служити: цей обов’язок за чоловіком, згідно з новим опитуванням «Левада-центру», визнають лише 49% (замість 60% три роки тому).