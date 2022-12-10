Ми будемо здатні на все і не будемо ні в кого питати, де бити ворога, – Данілов

Україна не буде ні у кого питатися, де і як бити ворога, адже йдеться про питання національних інтересів.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі “Говорить Великий Львів”.

“Ми будемо здатні на все. Тому якщо щось стосується наших інтересів, то ми нікого питати не будемо – куди нам бити ворога”, – сказав він.

Данілов уточнив, що ворог розміщений починаючи з наших кордонів, закінчуючи Владивостоком.

“Це для розуміння тим, хто радить щось там нам не загострювати. Воно вже роками загострене. Ми не можемо не відповісти агресорові, який зазіхає на наші території”, – сказав наголосив секретар РНБО.