Уболівальники збірної Марокко влаштували заворушення у Парижі після перемоги їхньої команди над Португалією

Світ
11.12.2022 08:41
Після перемоги збірної Марокко у матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 над командою Португалії у Парижі марокканські вболівальники влаштували масові заворушення.
На Єлисейських полях зібралося багато вболівальників, вони скандували гасла і палили піротехніку.
Заходи, які розпочиналися як свята, переросли у заворушення та закінчилися зіткненнями з поліцією.
Службам правопорядку довелося використати сльозогінний газ та шумові гранати, щоб розігнати натовп. Повідомляють про близько 70 затриманих.
Киев
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