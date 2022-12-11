Уболівальники збірної Марокко влаштували заворушення у Парижі після перемоги їхньої команди над Португалією

Після перемоги збірної Марокко у матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 над командою Португалії у Парижі марокканські вболівальники влаштували масові заворушення.

На Єлисейських полях зібралося багато вболівальників, вони скандували гасла і палили піротехніку.

Заходи, які розпочиналися як свята, переросли у заворушення та закінчилися зіткненнями з поліцією.

Службам правопорядку довелося використати сльозогінний газ та шумові гранати, щоб розігнати натовп. Повідомляють про близько 70 затриманих.

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