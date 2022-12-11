Японія збирається розмістити гіперзвукові ракети за 40 кілометрів від Росії.

Японія збирається розмістити гіперзвукові ракети за 40 кілометрів від Росії.
Японія має намір розмістити гіперзвукові ракети на північному острові Хоккайдо, а також на південно-західному острові Кюсю, вони межують із Сахаліном та Курилами.

Про це повідомив телеканал NHK із посиланням на джерело в уряді.

За його інформацією, до 2026 року в японській армії буде створено два нові сухопутні підрозділи, які управлятимуть установками для запуску балістичних ракет з гіперзвуковими бойовими блоками.

Повідомляється, що у разі закріплення на законодавчому рівні права завдавати превентивних ударів по потенційному противнику, уряд виділить кошти для розробки більш ніж десяти видів ракет середньої та великої дальності.

Раніше газета Mainich писала, що Японія створює універсальні ракети Type 12 із дальністю понад 1 тис. км, а також від 2 до 3 тис. км. Ракети будуть використовуватися для захисту японських островів та «відвоювання островів у ворога».

Хоккайдо є самим північним островом архіпелагу Японії. Від Росії його відокремлює протоку Лаперуза. Острів розташований за 43 км від Сахаліну.

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  • 11.12.2022 10:32
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