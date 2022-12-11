Німеччина пообіцяла Україні більше зброї, переговори щодо танків продовжуються

Німеччина пообіцяла Україні більше зброї, переговори щодо танків продовжуються
Німеччина пообіцяла Україні більше зброї та боєприпасів, при цьому переговори щодо постачання танків Leopard 2 ще продовжуються.

Про це розповів в інтерв’ю Welt am Sonntag посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

Він не уточнив, про яке саме озброєння йдеться, пообіцявши, що про це буде оголошено свого часу.

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“Я не хочу чинити дипломатичний тиск на федеральний уряд, а скоріше забезпечити, щоб Німеччина швидше виконала те, про що вже домовилися. Тому що у нас більше немає часу чекати на зброю”, – сказав посол.

Він назвав добрим прикладом співпраці постачання системи ППО «Ірис-Т», зазначивши, що вона вже працює в Україні та рятує багато життів.

За словами Макєєва, українським військовим терміново потрібно більше систем ППО, самохідних гаубиць та зеніток Gepard, а також боєприпасів.

Крім того, йдеться ще про постачання БМП Marder і танків Leopard 2. Проте коментувати перебіг переговорів про це дипломат також не захотів.

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  • 11.12.2022 13:45
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