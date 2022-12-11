Німеччина пообіцяла Україні більше зброї, переговори щодо танків продовжуються

Німеччина пообіцяла Україні більше зброї та боєприпасів, при цьому переговори щодо постачання танків Leopard 2 ще продовжуються.

Про це розповів в інтерв’ю Welt am Sonntag посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

Він не уточнив, про яке саме озброєння йдеться, пообіцявши, що про це буде оголошено свого часу.

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“Я не хочу чинити дипломатичний тиск на федеральний уряд, а скоріше забезпечити, щоб Німеччина швидше виконала те, про що вже домовилися. Тому що у нас більше немає часу чекати на зброю”, – сказав посол.

Він назвав добрим прикладом співпраці постачання системи ППО «Ірис-Т», зазначивши, що вона вже працює в Україні та рятує багато життів.

За словами Макєєва, українським військовим терміново потрібно більше систем ППО, самохідних гаубиць та зеніток Gepard, а також боєприпасів.

Крім того, йдеться ще про постачання БМП Marder і танків Leopard 2. Проте коментувати перебіг переговорів про це дипломат також не захотів.