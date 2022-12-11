Бундесвер почне підготовку до передачі Польщі систем Patriot наступного тижня

Збройні сили Німеччини почнуть підготовку до передачі систем ППО Patriot до Польщі з вівторка, 13 грудня.

Про це повідомило агентство DPA з посиланням на свої джерела.

Незабаром після угоди між варшавським і берлінським урядами підготовча група вирушить до Польщі, щоб оглянути придатні позиції для системи протиповітряної оборони, а потім розгорне в цій країні три військові частини.

Мета полягає в тому, щоб захистити критично важливу інфраструктуру на східному фланзі НАТО. Берлін запропонував ці системи Варшаві після падіння ракети на територію Польщі в листопаді, що призвело до двох смертей.

Однак спочатку виникли розбіжності, оскільки Польща припустила, що було б краще передати системи ППО Україні, хоча вони є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, членом якої Київ не є.

Нарешті, у середу Польща висловила готовність прийняти систему протиповітряної оборони Patriot, запропоновану урядом Німеччини.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак пояснив, що «з розчаруванням» сприйняв небажання Німеччини розмістити цю систему на території України.