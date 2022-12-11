Бундесвер почне підготовку до передачі Польщі систем Patriot наступного тижня

Бундесвер почне підготовку до передачі Польщі систем Patriot наступного тижня
Збройні сили Німеччини почнуть підготовку до передачі систем ППО Patriot до Польщі з вівторка, 13 грудня.

Про це повідомило агентство DPA з посиланням на свої джерела.

Незабаром після угоди між варшавським і берлінським урядами підготовча група вирушить до Польщі, щоб оглянути придатні позиції для системи протиповітряної оборони, а потім розгорне в цій країні три військові частини.

Мета полягає в тому, щоб захистити критично важливу інфраструктуру на східному фланзі НАТО. Берлін запропонував ці системи Варшаві після падіння ракети на територію Польщі в листопаді, що призвело до двох смертей.

Однак спочатку виникли розбіжності, оскільки Польща припустила, що було б краще передати системи ППО Україні, хоча вони є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, членом якої Київ не є.

Нарешті, у середу Польща висловила готовність прийняти систему протиповітряної оборони Patriot, запропоновану урядом Німеччини.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак пояснив, що «з розчаруванням» сприйняв небажання Німеччини розмістити цю систему на території України.

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  • 11.12.2022 15:07
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