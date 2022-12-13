Країни G7 домовилися притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні

Лідери країн G7 за підсумками зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського заявили, що притягнуть до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна за вторгнення в Україну.

Про це сказано в спільній заяві, яка розміщена на сайті уряду Великої Британії.

«Не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства. Ми притягнемо президента Путіна та відповідальних за це осіб до відповідальності згідно з міжнародним правом.

Ми підтверджуємо, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною і що будь-яке застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки», – сказано в документі.

Крім того, лідери “Великої сімки” зазначили, що Росія повинна буде заплатити Україні за відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої в результаті її жорстокої війни.

Глави держав заявили про всебічну підтримку України, доки в цьому буде потреба, і наголосили, що війна має бути закінчена – Росія має припинити вогонь і вивести війська з усієї території України.

«Агресивна війна Росії має закінчитися. На сьогоднішній день ми не бачили доказів того, що Росія віддана стійким мирним зусиллям.

Росія може припинити цю війну негайно, припинивши свої напади проти України та повністю і беззастережно виводячи свої війська з території України», – сказано в заяві.