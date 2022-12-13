Країни G7 домовилися притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні

Країни G7 домовилися притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні
Лідери країн G7 за підсумками зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського заявили, що притягнуть до відповідальності російського диктатора Володимира Путіна за вторгнення в Україну.

Про це сказано в спільній заяві, яка розміщена на сайті уряду Великої Британії.

«Не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства. Ми притягнемо президента Путіна та відповідальних за це осіб до відповідальності згідно з міжнародним правом.

Ми підтверджуємо, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною і що будь-яке застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки», – сказано в документі.

Крім того, лідери “Великої сімки” зазначили, що Росія повинна буде заплатити Україні за відновлення критично важливої інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої в результаті її жорстокої війни.

Глави держав заявили про всебічну підтримку України, доки в цьому буде потреба, і наголосили, що війна має бути закінчена – Росія має припинити вогонь і вивести війська з усієї території України.

«Агресивна війна Росії має закінчитися. На сьогоднішній день ми не бачили доказів того, що Росія віддана стійким мирним зусиллям.

Росія може припинити цю війну негайно, припинивши свої напади проти України та повністю і беззастережно виводячи свої війська з території України», – сказано в заяві.

  • 24
  • 13.12.2022 08:02
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
08:02
Країни G7 домовилися притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні
Україна
14:17
Відновлення продажів у ЖК в Одесі
Світ
15:07
Бундесвер почне підготовку до передачі Польщі систем Patriot наступного тижня
Україна
14:14
На кримських пляжах почали рити окопи: окупанти бояться військово-морської операції ЗСУ
Світ
13:45
Німеччина пообіцяла Україні більше зброї, переговори щодо танків продовжуються
Світ
11:40
Спроба України звільнити Крим може призвести до ядерної війни, - The Washington Post
Світ
10:32
Японія збирається розмістити гіперзвукові ракети за 40 кілометрів від Росії.
Світ
08:41
Уболівальники збірної Марокко влаштували заворушення у Парижі після перемоги їхньої команди над Португалією
Україна
07:43
Удари по окупантах в Мелітополі: близько 200 загиблих і багато поранених
Україна
20:00
У Мелітополі пролунала серія потужних вибухів
Світ
18:57
Росія може отримувати зброю у Південної Африки, - The Telegraph
Україна
18:17
Ми будемо здатні на все і не будемо ні в кого питати, де бити ворога, - Данілов
Світ
12:51
Рейтинг Путіна продовжує падати: росіяни сподіваються на Лаврова
Світ
11:36
Білорусь погодилася на транзит зерна з України без жодних попередніх умов
Світ
10:29
Війна в Україні може перерости у війну між НАТО та Росією, - Столтенберг

Головне

Світ
13:45
Німеччина пообіцяла Україні більше зброї, переговори щодо танків продовжуються
Україна
07:43
Удари по окупантах в Мелітополі: близько 200 загиблих і багато поранених
Україна
20:00
У Мелітополі пролунала серія потужних вибухів
Україна
18:17
Ми будемо здатні на все і не будемо ні в кого питати, де бити ворога, – Данілов
Світ
11:36
Білорусь погодилася на транзит зерна з України без жодних попередніх умов
Світ
09:31
Ердоган запропонував качати в Європу газ в обхід Росії
Світ
15:43
Ціна російської нафти впала до $43: немає покупців
Світ
15:21
Прем’єр Індії скасував зустріч із Путіним через ядерні загрози
Світ
11:35
Сі Цзіньпін вперше за шість років відвідав Саудівську Аравію і заявив про «нову еру»
Україна
09:59
СБУ проводить обшуки в Свято-Покровському соборі у Борисполі
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Країни G7 домовилися притягнути Путіна до відповідальності за війну в Україні
Світ
13.12.2022 08:02
ТОР
Відновлення продажів у ЖК в Одесі
Україна
12.12.2022 14:17
ТОР
Бундесвер почне підготовку до передачі Польщі систем Patriot наступного тижня
Світ
11.12.2022 15:07

Популярне

ТОР
Японія збирається розмістити гіперзвукові ракети за 40 кілометрів від Росії.
11.12.2022 10:32
ТОР
На кримських пляжах почали рити окопи: окупанти бояться військово-морської операції ЗСУ
11.12.2022 14:14
ТОР
Спроба України звільнити Крим може призвести до ядерної війни, – The Washington Post
11.12.2022 11:40

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com