Північна Корея готова випробувати ядерну зброю

Поки невідомо, коли саме відбудуться випробування

Північна Корея готова випробувати ядерну зброю, втім коли саме це станеться, наразі невідомо.

Про це повідомило Sky News із посиланням на заяву прем’єр-міністра Південної Кореї Хан Дак Су.

Коментарі пролунали в останні тижні року, коли ізольована держава випустила більше ракет, ніж будь-коли з моменту приходу до влади лідера Кім Чен Ина у 2011 році.

«Північна Корея готова випробувати ядерну зброю і, ймовірно, зробить це», – заявив прем’єр-міністр.

За словами Хан Дак Су, хоча «важко сказати точно, коли» відбудеться випробування, «ми розуміємо, що вони готові».