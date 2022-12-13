США провели випробування новітньої гіперзвукової ракети

Гіперзвукова ракета AGM-183A вдало пройшла випробування

Американський стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress успішно випустив першу ракету швидкого реагування AGM-183A на узбережжі Південної Каліфорнії 9 грудня.

Про це повідомили Повітряні сили США.

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Це випробування стало першим запуском повноцінного бойового прототипу ракети. Попередні тестові заходи були зосереджені на перевірці продуктивності двигуна.

Після відокремлення від літака ракета досягла гіперзвукової швидкості, що більш ніж у п’ять разів перевищує швидкість звуку, і завершила траєкторію польоту, вибухнувши в районі аеродрому.

Повідомляється, що всіх цілей було вражено.