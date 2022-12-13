Макрон оголосив про угоду щодо відведення всього озброєння з Запорізької АЕС
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що досягнуто угоди щодо відведення важкого та легкого озброєння з території Запорізької АЕС
Про це повідомило Reuters.
Макрон додав, що переговори щодо зони безпеки на ЗАЕС тривають
«Я думаю, що найближчі тижні в цьому сенсі будуть вирішальними. Наша мета – демілітаризація зони навколо станції, ми вже досягли виведення важкої та легкої зброї, і тепер практичні аспекти обговорюються», – сказав він журналістам перед початком міжнародної конференції з питань допомоги України в Парижі.
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- 13.12.2022 12:11
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