Макрон оголосив про угоду щодо відведення всього озброєння з Запорізької АЕС

Макрон оголосив про угоду щодо відведення всього озброєння з Запорізької АЕС
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що досягнуто угоди щодо відведення важкого та легкого озброєння з території Запорізької АЕС

Про це повідомило Reuters.

Макрон додав, що переговори щодо зони безпеки на ЗАЕС тривають

«Я думаю, що найближчі тижні в цьому сенсі будуть вирішальними. Наша мета – демілітаризація зони навколо станції, ми вже досягли виведення важкої та легкої зброї, і тепер практичні аспекти обговорюються», – сказав він журналістам перед початком міжнародної конференції з питань допомоги України в Парижі.

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  • 13.12.2022 12:11
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