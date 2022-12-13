Як Україні пережити зиму: Зеленський назвав шість проблем

Зеленський виступив із відеозверненням до європейських лідерів

Президент України Володимир Зеленський перерахував шість першочергових проблем, які необхідно вирішити, щоби пережити зиму.

Про це повідомило ВВС.

Зеленський виступив із відеозверненням до європейських лідерів, які зібралися у Парижі на міжнародній конференції «Солідарні з українським народом».

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На цій конференції обговорюються питання щодо відновлення української інфраструктури після масованих ракетних ударів, які Росія завдає з середини жовтня.

Глава держави звернувся до учасників конференції з проханням допомогти Україні у вирішенні першочергових шести завдань:

Україні необхідні «трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки».

До кінця поточного опалювального сезону в Україні (а можливо, і довше) енергосистема країни потребуватиме «аварійної підтримки» з боку європейських країн.

На об’єкти критичної енергетичної інфраструктури Зеленський попросив направити спеціальні місії представників Євросоюзу – за аналогією до делегації МАГАТЕ, яка відвідала Запорізьку АЕС.

Щоб пережити зиму, Україні необхідно докупити близько 2 млрд куб. м газу, для чого Києву також потрібна допомога західних сусідів.

Ще один найважливіший пункт постачання в умовах постійних перебоїв зі світлом – низьковитратні LED-лампи.

Необхідно заснувати «Паризький механізм» багатосторонніх зустрічей на кшталт сьогоднішньої конференції, який «дозволить давати своєчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору».

За словами Зеленського, вирішення цих шести завдань «не лише дозволить Україні вистояти взимку, а й максимально наочно доведе будь-яким антидемократичним та антиєвропейським силам (і в першу чергу – Росію), що Європа навчилася не допускати катастрофи і захищати своїх людей».