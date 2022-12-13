У Кремлі масштабний спалах грипу: Путіна ізолюють у бункері

Великий спалах грипу вразив чиновників Кремля, через що президент Росії Володимир Путін неминуче піде в ізоляцію в бункері.

Про це повідомило The Mirror.

Видання нагадало, що Путін уже скасував свою щорічну прес-конференцію, яку регулярно проводив під час президентства.

Не виключено звернення до парламенту цього місяця, але незвичайна заява Кремля про те, що чиновники з оточення президента хворіють на грип, може бути прелюдією до того, що Путін запровадить повномасштабний карантин і припинить публічні виступи.

Лідер Кремля, як відомо, одержимий загрозами своєму здоров’ю, про що зокрема свідчить його фірмовий довгий стіл, щоб зустрічати відвідувачів під час кризи COVID-19.

Ходять також чутки, що він страждає від серйозних захворювань, включаючи рак, про які росіянам не повідомляли.

Російське видання «Новая газета» повідомило, що «багато людей у ​​Кремлі захворіло на грип», пославшись на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Сьогодні видання «Верстка» повідомило, що Путін, швидше за все, відмовиться від свого виступу у верхній палаті парламенту, оскільки йому немає нічого нового сказати про війну, яка завдає величезних збитків його країні.

За іншими повідомленнями, він може виступити перед сенаторами 21 грудня

The Mirror зауважило, що останні проблеми Путіна виникли на тлі сплеску грипу саме тоді, коли Україна вразила цілі всередині Росії.

«Нещодавній удар по військових аеродромах у глибині Росії викликав у Путіна серйозне занепокоєння», — йдеться в Telegram-каналі генерала СВР.

Видання вже стверджувало, що Путін і його близькі родичі, зокрема й 39-річна Аліна Кабаєва, проводять щорічні новорічні канікули в бункері на схід від Уральських гір.