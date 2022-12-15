Названо причини скасування щорічного послання Путіна до Федеральних зборів

Цього року Путіну немає чого сказати російським політичним елітам

Рішення президента Росії Володимира Путіна відкласти своє щорічне звернення до Федеральних зборів вказує на те, що він, як і раніше, не впевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір на тлі зростаючої критики його дій щодо вторгнення в

Таку думку висловили Інститут вивчення війни (ISW).

Там нагадали, що послання президента до Федеральних зборів, Державної Думи та Ради Федерації — щорічна промова, яка внесена до Конституції Російської Федерації в лютому 1994 року. Вона приблизно еквівалентна щорічному посланню Президента США «Про стан країни».

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Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін може виступити зі зверненням до Федеральних зборів у 2023 році та закликав росіян припинити «ворожіння на кавовій гущавині» щодо термінів наступного звернення.

На думку аналітиків ISW, Путін, можливо, не впевнений у своїй здатності виправдати ціну війни для російських внутрішніх та глобальних справ, виступаючи перед російською громадськістю та елітами.

Перемога в Україні дозволила б йому виправдити російські людські та фінансові втрати, як це було у 2014 році, але Росія не мала жодних значних перемог з моменту окупації Лисичанська на початку липня.

“Раніше Путін намагався продати анексію частково окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях як велику перемогу, що лише викликало подальше невдоволення серед російських еліт та підірвало наративи державної пропаганди”, – сказано у повідомленні.

Також в ISW нагадали, що Путін вже скасував свою щорічну прес-конференцію з представниками російської громадськості, ймовірно, у спробі уникнути відповідей на запитання про військові невдачі Росії, не вдаючись до надміру очевидних маніпуляцій із запитаннями та тими, хто їх ставить.