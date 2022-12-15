Країни ЄС не змогли домовитися щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії: у чому проблема

Країни ЄС не змогли домовитися щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії: у чому проблема
Країни-члени Європейського Союзу не змогли домовитися про дев’ятий пакет санкцій проти Росії під час переговорів 14 грудня ввечері у Брюсселі на останньому саміті цього року.

Про це повідомило Reuters.

Країни наблизилися до угоди під час переговорів у середу, але Польща та деякі інші країни все ще мають заперечення, сказав агентству один дипломат ЄС, додавши, що новий проект, як очікується, буде поширений у четвер увечері.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Нові санкції проти Москви були затримані через розбіжності щодо того, чи повинен ЄС полегшити прохід російського експорту добрив через європейські порти, навіть якщо компанії з виробництва добрив належать олігархам із чорного списку.

Деякі кажуть, що обмеження ЄС становлять загрозу продовольчій безпеці для країн, що розвиваються, тоді як інші стверджують, що їх послаблення дозволить російським олігархам, які володіють бізнесом з виробництва добрив, ухилитися від санкцій ЄС проти них.

За словами європейського дипломата, Польща та країни Балтії звернулися до інших країн не обманюють себе, якщо вони думають, що пом’якшення щодо російських добрив не буде використано як лазівка для олігархів.

  • 56
  • 15.12.2022 11:37
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
17:04
Скандал в Одессе: Морская активистка и блогерша Кристина Король "нагрела" моряков на 500 млн долл
Світ
11:37
Країни ЄС не змогли домовитися щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії: у чому проблема
Україна
11:14
З принципу заберемо: Аксьонов заявив про націоналізацію квартири Зеленського в Ялті
Україна
10:43
США нададуть Україні обладнання для перетворення звичайних бомб на “розумні”
Світ
08:58
Названо причини скасування щорічного послання Путіна до Федеральних зборів
Світ
08:32
У Росії прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому в Сибіру нафтопереробному заводі
Світ
19:09
У Кремлі масштабний спалах грипу: Путіна ізолюють у бункері
Україна
15:52
Як Україні пережити зиму: Зеленський назвав шість проблем
Світ
15:37
Білорусь перекинула до кордону з Україною бригаду сил спецоперацій
Світ
12:34
Інтереси Путіна та еліт розійшлися: у Росії зрозуміли, що війну програно
Україна
12:11
Макрон оголосив про угоду щодо відведення всього озброєння з Запорізької АЕС
Світ
11:54
Росія нарешті вигадала відповідь на стелю цін на нафту
Світ
11:30
США провели випробування новітньої гіперзвукової ракети
Світ
10:51
Могли б замінити Intel і AMD: Китай відмовився поставляти Росії сучасні процесори Loongson
Світ
10:37
Північна Корея готова випробувати ядерну зброю

Головне

Світ
11:37
Країни ЄС не змогли домовитися щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії: у чому проблема
Світ
08:32
У Росії прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому в Сибіру нафтопереробному заводі
Світ
12:34
Інтереси Путіна та еліт розійшлися: у Росії зрозуміли, що війну програно
Україна
12:11
Макрон оголосив про угоду щодо відведення всього озброєння з Запорізької АЕС
Світ
09:25
Названо причину скасування традиційної прес-конференції Путіна
Світ
09:08
У Брянській області РФ у районах військових частин уночі прогриміли вибухи
Світ
13:45
Німеччина пообіцяла Україні більше зброї, переговори щодо танків продовжуються
Україна
07:43
Удари по окупантах в Мелітополі: близько 200 загиблих і багато поранених
Україна
20:00
У Мелітополі пролунала серія потужних вибухів
Україна
18:17
Ми будемо здатні на все і не будемо ні в кого питати, де бити ворога, – Данілов
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Скандал в Одессе: Морская активистка и блогерша Кристина Король «нагрела» моряков на 500 млн долл
Україна
15.12.2022 17:04
ТОР
Країни ЄС не змогли домовитися щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії: у чому проблема
Світ
15.12.2022 11:37
ТОР
З принципу заберемо: Аксьонов заявив про націоналізацію квартири Зеленського в Ялті
Україна
15.12.2022 11:14

Популярне

ТОР
Скандал в Одессе: Морская активистка и блогерша Кристина Король «нагрела» моряков на 500 млн долл
15.12.2022 17:04
ТОР
У Росії прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому в Сибіру нафтопереробному заводі
15.12.2022 08:32
ТОР
США нададуть Україні обладнання для перетворення звичайних бомб на “розумні”
15.12.2022 10:43

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com