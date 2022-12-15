Країни ЄС не змогли домовитися щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії: у чому проблема

Країни-члени Європейського Союзу не змогли домовитися про дев’ятий пакет санкцій проти Росії під час переговорів 14 грудня ввечері у Брюсселі на останньому саміті цього року.

Про це повідомило Reuters.

Країни наблизилися до угоди під час переговорів у середу, але Польща та деякі інші країни все ще мають заперечення, сказав агентству один дипломат ЄС, додавши, що новий проект, як очікується, буде поширений у четвер увечері.

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Нові санкції проти Москви були затримані через розбіжності щодо того, чи повинен ЄС полегшити прохід російського експорту добрив через європейські порти, навіть якщо компанії з виробництва добрив належать олігархам із чорного списку.

Деякі кажуть, що обмеження ЄС становлять загрозу продовольчій безпеці для країн, що розвиваються, тоді як інші стверджують, що їх послаблення дозволить російським олігархам, які володіють бізнесом з виробництва добрив, ухилитися від санкцій ЄС проти них.

За словами європейського дипломата, Польща та країни Балтії звернулися до інших країн не обманюють себе, якщо вони думають, що пом’якшення щодо російських добрив не буде використано як лазівка для олігархів.