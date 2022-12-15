Скандал в Одессе: Морская активистка и блогерша Кристина Король «нагрела» моряков на 500 млн долл

В Одессе 14 декабря, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержана известная активистка, глава скандально известной общественной организации «Ukrainian Seafarers Union» и блогер Король Кристина.

В Одессе 14 декабря, в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержана известная активистка, глава скандально известной общественной организации «Ukrainian Seafarers Union» и блогер Король Кристина.

О ее «трудовом пути» можно найти много интересной информации.

До того как создать и возглавить в декабре 2020 г. общественную организацию Ukrainian Seafarers Union Кристина Король работала обычным посредником при крюинге L-Strem. Как и остальные агенты за деньги занимались ускорением процессов получения документов и гарантированного результата сдачи моряком экзамена. После запуска государственными структурами электронных услуг для моряков, посредники оказались за бортом.

Для возвращения своих позиций Кристина Король организовывала проведение регулярных митингов, запускала статьи в СМИ, забросала адвокатскими запросами и другими путями, пыталась дестабилизировать и так напряженную обстановку в направлении дипломирования специалистов морской отрасли.

В результате этих действий был принят закон №3944, благодаря которому и появилась лазейка для посредников – возможность брать деньги с моряков за подтверждение звания по стажу работы. Моряки, введенные в заблуждение «активистами» Король, снова потянулись к агентам.

За буквально несколько месяцев она через посредников собрал более миллиона долларов. По крайней мере, такую цифру озвучивают между собой украинские мореходцы. Тем не менее, выдача рабочих документов была остановлена главой МорАда Виталием Кидративым. Причина таких действий – ссора с Кристиной из-за разногласий при распределении возможного процента прибыли от «агентских».

Через некоторое время, не получив ожидаемых результатов, возмущенные моряки потребовали от Кристины как председателя общественной организации, которая гарантировала на общественных началах безвозмездную помощь, выполнение обязательств или возврат уплаченных денег. Они устраивали масштабные акции протеста в Одессе с перекрытием дорог. Главным посылом было то, что Кристина обманывает украинских моряков. В частности, предоставляет услуги, говоря, что поможет с документами. В результате – ни документов, ни средств.

Также вчера были проведены оперативно-следственные мероприятия в крупнейшем в Одессе морском тренажерном центре НЦФМТ на улице Канатной. В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что с февраля текущего года Кристина Король вместе с группой лиц зарабатывали на моряках, помогая им получить, так называемый, «белый билет» для выезда на работу за границу.

Тариф за незаконный выезд устанавливался в зависимости от должности моряка. В среднем сумма составляла от 7500 до 9 тысяч долларов США. В эту цену входили «липовые» справки о состоянии здоровья моряка. Чтобы справки «сработали» и можно было избежать призыва, под руководством Кристины Король регулярно проходили митинги и осуществлялось давление на военную администрацию.

Также в ходе оперативно-следственных мероприятий стало известно, что девушка работала в связке с куратором тренажерного центра НЦФМТ – Валерием Постолатием. Неформально этот тренажерный центр принадлежит начальнику полицейского следствия Приморского района г. Одессы – Андрею Мащенко, который и обеспечивал «крышу» всей схеме.

Сегодня Кристине Король и всем фигурантам уголовного дела будет избрана мера пресечения. Известно, что девушка уже не раз была замечена в громких коррупционных скандалах. Используя большую базу моряков, блогер сделала себе имя, устраивая митинги с провокациями. Также на ее счету десятки историй, где морякам была обещана работа без прохождения соответствующих экзаменационных тестов.

К слову, передача денег от моряков – к общественнице и далее вверх по коррупционной схеме, осуществлялась через ее родного отца – Юрия Король, такого же активного участника протестов. Эти и другие факты мошенничества лягут в основу уголовного дела. По предварительным оценкам, за 10 месяцев преступной деятельности группа осуществила «услуг» на полмиллиона долларов США.