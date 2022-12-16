Зеленський назвав єдиний спосіб завершення війни в Україні

Зеленський назвав єдиний спосіб завершення війни в Україні

Зеленський розповів про гарантії безпеки, які не спрацювали

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відведення російських військ до кордонів 1991 року є єдиним способом завершити бойові дії на території країни.

Його слова наводить The Economist.

“Єдина різниця, про яку я говорю, чи виженемо ми їх, чи вони підуть самі. Якщо він [президент РФ Володимир Путін] зараз відступить до кордонів 1991 року, тоді розпочнеться можливий шлях дипломатії”, – сказав Зеленський.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, повернення до кордонів на 24 лютого не призведе до припинення війни, тому що Україна не матиме чіткого розуміння, «що таке гарантії безпеки».

Президент також зазначив, що раніше, підписавши Будапештський меморандум, Київ відмовився від ядерної зброї в обмін на гарантії, які «не спрацювали», і наразі його країна зіткнулася з наслідками цього.

“Чому одна Україна платить таку високу ціну? Ми вдячні нашим прихильникам, але ми ті, хто платить”, – пояснив Зеленський.

  • 28
  • 16.12.2022 06:47
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
07:06
США хочуть виключити Росію із Ради безпеки ООН
Україна
06:47
Зеленський назвав єдиний спосіб завершення війни в Україні
Світ
06:36
ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії
Україна
17:04
Скандал в Одессе: Морская активистка и блогерша Кристина Король "нагрела" моряков на 500 млн долл
Світ
11:37
Країни ЄС не змогли домовитися щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії: у чому проблема
Україна
11:14
З принципу заберемо: Аксьонов заявив про націоналізацію квартири Зеленського в Ялті
Україна
10:43
США нададуть Україні обладнання для перетворення звичайних бомб на “розумні”
Світ
08:58
Названо причини скасування щорічного послання Путіна до Федеральних зборів
Світ
08:32
У Росії прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому в Сибіру нафтопереробному заводі
Світ
19:09
У Кремлі масштабний спалах грипу: Путіна ізолюють у бункері
Україна
15:52
Як Україні пережити зиму: Зеленський назвав шість проблем
Світ
15:37
Білорусь перекинула до кордону з Україною бригаду сил спецоперацій
Світ
12:34
Інтереси Путіна та еліт розійшлися: у Росії зрозуміли, що війну програно
Україна
12:11
Макрон оголосив про угоду щодо відведення всього озброєння з Запорізької АЕС
Світ
11:54
Росія нарешті вигадала відповідь на стелю цін на нафту

Головне

Світ
06:36
ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії
Світ
11:37
Країни ЄС не змогли домовитися щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії: у чому проблема
Світ
08:32
У Росії прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому в Сибіру нафтопереробному заводі
Світ
12:34
Інтереси Путіна та еліт розійшлися: у Росії зрозуміли, що війну програно
Україна
12:11
Макрон оголосив про угоду щодо відведення всього озброєння з Запорізької АЕС
Світ
09:25
Названо причину скасування традиційної прес-конференції Путіна
Світ
09:08
У Брянській області РФ у районах військових частин уночі прогриміли вибухи
Світ
13:45
Німеччина пообіцяла Україні більше зброї, переговори щодо танків продовжуються
Україна
07:43
Удари по окупантах в Мелітополі: близько 200 загиблих і багато поранених
Україна
20:00
У Мелітополі пролунала серія потужних вибухів
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
США хочуть виключити Росію із Ради безпеки ООН
Світ
16.12.2022 07:06
ТОР
Зеленський назвав єдиний спосіб завершення війни в Україні
Україна
16.12.2022 06:47
ТОР
ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії
Світ
16.12.2022 06:36

Популярне

ТОР
Скандал в Одессе: Морская активистка и блогерша Кристина Король «нагрела» моряков на 500 млн долл
15.12.2022 17:04
ТОР
У Росії прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому в Сибіру нафтопереробному заводі
15.12.2022 08:32
ТОР
США нададуть Україні обладнання для перетворення звичайних бомб на “розумні”
15.12.2022 10:43

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com