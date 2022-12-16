Зеленський назвав єдиний спосіб завершення війни в Україні

Зеленський розповів про гарантії безпеки, які не спрацювали

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відведення російських військ до кордонів 1991 року є єдиним способом завершити бойові дії на території країни.

Його слова наводить The Economist.

“Єдина різниця, про яку я говорю, чи виженемо ми їх, чи вони підуть самі. Якщо він [президент РФ Володимир Путін] зараз відступить до кордонів 1991 року, тоді розпочнеться можливий шлях дипломатії”, – сказав Зеленський.

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За його словами, повернення до кордонів на 24 лютого не призведе до припинення війни, тому що Україна не матиме чіткого розуміння, «що таке гарантії безпеки».

Президент також зазначив, що раніше, підписавши Будапештський меморандум, Київ відмовився від ядерної зброї в обмін на гарантії, які «не спрацювали», і наразі його країна зіткнулася з наслідками цього.

“Чому одна Україна платить таку високу ціну? Ми вдячні нашим прихильникам, але ми ті, хто платить”, – пояснив Зеленський.