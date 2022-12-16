США хочуть виключити Росію із Ради безпеки ООН
Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр
США хотіли б домогтися виключення Росії із постійних членів Ради Безпеки ООН.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр.
За її словами, зараз Вашингтон не бачить такої можливості, тому США продовжуватимуть домагатися ізоляції Росії на всіх міжнародних майданчиках.
«Якби існував спосіб, що дозволяє припинити участь Росії у Раді Безпеки ООН, ми негайно скористалися б ним. Але, на жаль, ми не бачимо можливості змінити статут ООН», – сказала Жан-П’єр.
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- 16.12.2022 07:06
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