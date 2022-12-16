США хочуть виключити Росію із Ради безпеки ООН

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр

США хотіли б домогтися виключення Росії із постійних членів Ради Безпеки ООН.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, зараз Вашингтон не бачить такої можливості, тому США продовжуватимуть домагатися ізоляції Росії на всіх міжнародних майданчиках.

«Якби існував спосіб, що дозволяє припинити участь Росії у Раді Безпеки ООН, ми негайно скористалися б ним. Але, на жаль, ми не бачимо можливості змінити статут ООН», – сказала Жан-П’єр.