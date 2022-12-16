Росія готує вторгнення з Білорусі: наскільки можлива нова атака на Київ

В ISW вважають вкрай малоймовірним, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з Білорусі.

Російські війська, можливо, створюють умови для нападу з Білорусі, хоча нове вторгнення звідти нині не є неминучим.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У щоденних звітах українського Генерального штабу з 1 по 15 грудня йдеться про те, що українські офіційні особи не бачать формування ударних груп, необхідних для нападу на північ України.

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Проте в ISW звернули увагу на низку показників, що підтверджують прогноз про створення Росією умов для нападу на Україну з Білорусі взимку 2023 року:

- Військова присутність Росії у Білорусі зростає з осені 2022 року. Численні джерела повідомляють про зростаючу російську військову присутність у Білорусі з жовтня 2022 року.

- Українські офіційні особи стверджують, що російські війська у Білорусі не мають конкретних планів щодо повернення до РФ після завершення навчання. Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що російське командування не дало своїм стажерам у Білорусі жодних вказівок на їхні майбутні завдання – чи будуть вони розгорнуті назад у Росії, чи залишаться в Білорусі, чи нападуть на Україну. В ISW припускають, що російські командири можливо тримають відкритими варіанти потенційного нападу на Україну з Білорусі взимку 2023 року.

– Високопоставлені українські чиновники все частіше попереджають, що російські війська можуть спробувати атакувати Київ. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив 15 грудня, що російські війська можуть спробувати атакувати Україну з Білорусі в період із січня по березень 2023 року, і сказав: «Я не сумніваюся, що [російські сили] ще раз завдадуть удару по Києву». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 13 грудня, що Росія, можливо, готується до масштабного наступу у січні та лютому 2023 року.

- Частини 1-ї гвардійської танкової армії — в принципі найелітнішого важкого формування російських військових, яке може скласти ядро ударних сил — як повідомляється, проходять підготовку в Білорусі станом на 15 грудня. Однак усі маневрені частини 1-ї гвардійської танкової армії зазнали великих втрат під Харковом, Сумами та східною Київською областю, що ставить під сумнів її «елітний» статус та ефективну бойову міць навіть після відновлення з мобілізованими резервістами та/або призовниками.

Таким чином, в ISW вважають вкрай малоймовірним, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з Білорусі.

“Вкрай малоймовірно, що російські війська будуть успішнішими у нападі на північну Україну взимку 2023 року, ніж у лютому 2022 року. Звичайні збройні сили Росії сильно деградовані і їм не вистачає бойової могутності, яку вони мали, коли Росія спробувала (і зазнала невдачі) у своїх повномасштабних зусиллях із захоплення Києва у лютому 2022 року”, – зазначили військові аналітики.

Також вони наголосили, що Росія не встановила перевагу в повітрі і значною мірою вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів.

ЗСУ, зі свого боку, підготували значну оборону на півночі України та краще підготовлені до неї зараз, ніж у лютому 2022 року.

Крім того, місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє маневровій війні, і можливі маршрути вторгнення з Білорусі до Києва проходять через вузькі обороноздатні місця в Чорнобильській зоні відчуження, які українські сили тепер мають досвід захисту.