Росіяни масово обстріляли Україну ракетами: що відомо

В Україні близько 09:00 розпочалася масштабна повітряна тривога, спричинена пусками ракет російськими військовими

Близько 09:00 у Харківській та Київській областях спрацювали системи ППО.

У Житомирській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Сумській областях превентивно відключили електрику.

«У зв’язку з загрозою ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання» – попередив голова Житомирської ОВВ Віталій Бунченко.

Повідомили про вибухи у Києві, Харкові, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

На Харківщині три удари завдано по критичній інфраструктурі, написав голова обласної військової адміністрації Олег Синегубов.

“Попередньо під ракетним ударом інфраструктурний об’єкт. Можуть бути проблеми з електрикою”, — написав мер Харкова Ігор Терехов.

Також стало відомо про вибухи у Дніпрі, Полтавській області, Запоріжжі, Вінниці та Кривому Розі. Запоріжжя окупанти обстрілювали ракетами С-300. За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, пролунало не менше 12 вибухів.

У Кривому Розі є влучення ракет, повідомив у своєму телеграм-каналі голова місцевої військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул. Куди саме влучили ракети, він не уточнив, а також попросив місцевих мешканців не знімати та не викладати фото та відео у мережу.

Вибухи сталися у Деснянському та Дніпровському районах Києва, заявив мер міста Віталій Кличко. Він також закликав мешканців залишатися у укриттях.

Харків, Херсон та Полтава залишилися без світла.