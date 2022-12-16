В Міноборони прокоментували масований ракетний обстріл України

В Міноборони прокоментували масований ракетний обстріл України
Завдяки масованим ракетним атакам Росія сподівається змінити хід війни на свою користь, але з цього нічого не вийде.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“З кожним наступним ракетним ударом Кремль сподівається занурити нас в тотальну темряву.

З кожним наступним ракетним ударом країна-терорист сподівається зламати українців, перетворивши нашу націю на таких же рабів системи, як і росіяни”, зауважила вона.

За словами представниці Міноборони, ці спроби раз за разом виявляються марними. Українці всьому світові доводять, що свобода і воля – це частина ДНК нашої нації.

“Саме тому Росія  програла цю війну в той самий день, коли почала її”, – резюмувала Маляр.

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  • 16.12.2022 10:49
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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