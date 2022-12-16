В Міноборони прокоментували масований ракетний обстріл України

Завдяки масованим ракетним атакам Росія сподівається змінити хід війни на свою користь, але з цього нічого не вийде.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

“З кожним наступним ракетним ударом Кремль сподівається занурити нас в тотальну темряву.

З кожним наступним ракетним ударом країна-терорист сподівається зламати українців, перетворивши нашу націю на таких же рабів системи, як і росіяни”, зауважила вона.

За словами представниці Міноборони, ці спроби раз за разом виявляються марними. Українці всьому світові доводять, що свобода і воля – це частина ДНК нашої нації.

“Саме тому Росія програла цю війну в той самий день, коли почала її”, – резюмувала Маляр.