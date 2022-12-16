По всій Україні ввели аварійні відключення світла через ракетну атаку

У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України по всій країні вводяться аварійні відключення світла.

Про це повідомив заступник голови Офіса президента Кирило Тимошенко.

Він також попросив з розумінням ставитися до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо/теплопостачання.

“ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань. В разі необхідності ви можете скористатися Пунктами незламності, які розгорнуті по всій країні”, – зазначив Тимошенко.