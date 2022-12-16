Путін прилетить до Лукашенка 19 грудня: що вони задумали
Лукашенко і Путін зустрінуться у Мінську 19 грудня
Президент РФ Володимир Путін і самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко на переговорах у Мінську 19 грудня насамперед обговорять питання стратегії, особливо в економічній сфері.
Про це повідомило БЕЛТА із посиланням на слова Лукашенка.
Він провів нараду з питань білорусько-російської співпраці.
«На майбутній зустрічі ми обговоримо питання стратегічного характеру. Питання стратегії – насамперед у сфері економіки. Так, ми говоритимемо про військово-політичну ситуацію навколо наших держав. Звичайно, ми не втечемо від питання не тільки ВПК, але й говоритимемо про обороноздатність, безпеку. Але головне – це економіка», – сказав Лукашенко.
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- 16.12.2022 11:27
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