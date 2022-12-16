Росіяни вперше для удару по Україні запускали літаки з Енгельса
Росія робила запуски по Україні зокрема з бомбардувальників Ту-95
Під час масованої атаки вранці 16 грудня росіяни вперше запустили стратегічні бомбардувальники Ту-95 з ракетами з аеродрома в Енгельсі.
Про це повідомило Суспільне з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната.
За його словами, війська РФ застосували «все, що в них було», окрім іранських дронів.
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«Дронів не було, однак росіяни застосовували все, що у них було окрім дронів. Піднімали Ту-95, Су-35, МІГ-31. Особливості як такої не було, однак вперше запускали Ту-95 з Енгельсу. Раніше такого не було», — розповів Ігнат.
Він також уточнив, що осійська армія запустила по території України понад 60 ракет.
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- 16.12.2022 11:38
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