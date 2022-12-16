Мер Харкова заявив про “колосальні інфраструктурні руйнування” після ракетного удару

Мер Харкова заявив про “колосальні інфраструктурні руйнування” після ракетного удару

Мер Харкова Ігор Терехов закликав городян дотримуватися спокою та витримки

Внаслідок масованого ранкового ракетного удару у Харкові є колосальні інфраструктурні руйнування, насамперед – в енергетичній системі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог.

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“Я прошу вас поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається. Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води”, – зазначив Терехов.

Він закликав городян скористатися «пунктами незламності», де можна отримати харчування та гарячі напої, а також підзарядити мобільні телефони.

“Ми зробимо все можливе, щоб у найкоротший термін відновити те, що накоїв російський агресор. Прошу вас дотримуватися спокою та витримки. Ми обов’язково переможемо! Ми вистоємо! Ми – харків’яни!”, – закликав мер.

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  • 16.12.2022 12:28
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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