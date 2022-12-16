Мер Харкова заявив про “колосальні інфраструктурні руйнування” після ракетного удару

Мер Харкова Ігор Терехов закликав городян дотримуватися спокою та витримки

Внаслідок масованого ранкового ракетного удару у Харкові є колосальні інфраструктурні руйнування, насамперед – в енергетичній системі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, комунальні служби разом із енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог.

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“Я прошу вас поставитися з терпінням до того, що зараз відбувається. Я знаю, що у ваших будинках немає світла, відсутнє опалення, припинено подачу води”, – зазначив Терехов.

Він закликав городян скористатися «пунктами незламності», де можна отримати харчування та гарячі напої, а також підзарядити мобільні телефони.

“Ми зробимо все можливе, щоб у найкоротший термін відновити те, що накоїв російський агресор. Прошу вас дотримуватися спокою та витримки. Ми обов’язково переможемо! Ми вистоємо! Ми – харків’яни!”, – закликав мер.