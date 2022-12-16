Дніпропетровська область повністю знеструмлена через ракетний удар Росії
Після масованого ракетного удару Дніпропетровська область була повністю знеструмлена.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Наразі відновлену потужність в енергомережі вистачає для мінімального живлення критичної інфраструктури, розповів він.
За словами Резніченка, енергетики роблять все можливе, щоб стабілізувати енергосистему області. Але відновлювальні роботи можуть забрати більше часу, ніж раніше.
Насамперед у Дніпропетровській області підключатимуть лікарні, каналізаційно-насосні станції, котельні, а потім житлові будинки.
При цьому голова обласної адміністрації зазначив, що поки що рано прогнозувати, коли це відбудеться.
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- 16.12.2022 16:09
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