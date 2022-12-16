У Держдумі РФ запропонували росіянам скинутися на війну з Україною

Світ
16.12.2022 16:31
Депутат Держдуми Сергій Міронов запропонував Мінфіну випускати військові облігації "Народ і Армія єдині" для фінансування війни в Україні.
Про це повідомило The Moscow Times.
Відсоткову ставку хочуть встановити лише на рівні трохи більше 2%, а вартість однієї облігації зробити трохи більше 500 рублів.
За словами Миронова, випуск держоблігацій «Народ і Армія єдині» міг би стати додатковим інструментом підтримки учасників війни як у СРСР у 1942-1945 роках.
Киев
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