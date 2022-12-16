У Держдумі РФ запропонували росіянам скинутися на війну з Україною

У Держдумі РФ запропонували росіянам скинутися на війну з Україною
Депутат Держдуми Сергій Міронов запропонував Мінфіну випускати військові облігації "Народ і Армія єдині" для фінансування війни в Україні.

Про це повідомило The Moscow Times.

Відсоткову ставку хочуть встановити лише на рівні трохи більше 2%, а вартість однієї облігації зробити трохи більше 500 рублів.

За словами Миронова, випуск держоблігацій «Народ і Армія єдині» міг би стати додатковим інструментом підтримки учасників війни як у СРСР у 1942-1945 роках.

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  • 16.12.2022 16:31
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