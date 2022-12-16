США незабаром оголосять про передачу Україні ЗРК Patriot: чи змінить це хід війни

Цього тижня з’явилася новина про те, що США погодилися надіслати в Україну ракетну батарею Patriot — те, чого президент України Володимир Зеленський прагнув протягом кількох місяців для посилення протиповітряної оборони своєї країни.

Про це повідомило AP.

Представники США підтвердили угоду, і незабаром очікується офіційне оголошення.

Але експерти попереджають, що ефективність системи обмежена, і вона може не дуже змінити ситуацію під час війни.

Patriot – це керована ракетна система класу «земля-повітря», яка була вперше розгорнута в 1980-х роках і може вражати літаки, крилаті ракети та балістичні ракети меншої дальності.

Кожна батарея Patriot складається з встановленої на вантажівці пускової системи з вісьмома пусковими установками, які можуть утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів кожна, наземного радара, станції управління та генератора.

Військові заявила, що зараз США мають 16 батальйонів Patriot. У звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень за 2018 рік зазначено, що ці батальйони керують 50 батареями, які мають понад 1200 ракет-перехоплювачів.

Американські батареї регулярно розгортаються по всьому світу. Крім того, Patriot також експлуатують або купують Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Південна Корея, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Румунія, Швеція, Польща та Бахрейн.

За словами Тома Карако з Центру стратегічних та міжнародних досліджень, система Patriot є однією з найбільш широко використовуваних, надійних і перевірених систем ППО, а її засоби можуть допомогти захистити Україну від балістичних ракет, які постачає Іран.