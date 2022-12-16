Не долетіли до України: під Волгоградом впали російські ракети та викликали паніку у місцевих жителів

Не долетіли до України: під Волгоградом впали російські ракети та викликали паніку у місцевих жителів

Один із уламків упав на сарай

Жахливі звуки в небі та падіння уламків невідомих літальних об'єктів призвели до паніки селян під Волгоградом.

Про це повідомило місцеве видання V1.ru.

Фрагменти кількох невідомих апаратів виявили 16 грудня в Єланському районі саме під час масованого ракетного обстрілу України з території Росії.

Перші фотографії та відео з місця НП з’явилися у соцмережах близько 10 години п’ятниці, 16 грудня, але пізніше були видалені автором. На кадрах чітко видно уламки невідомого літального апарату.

Деякі з них були виявлені в полі, інші пошкодили споруди місцевих жителів (зважаючи на все, сарай). На деяких роликах об’єкти знаходяться ще в повітрі, пролітаючи над оператором та лунаючи жахливі звуки.

В адміністрації Єланського району за кілька годин після інциденту підтвердили, що на території району впало кілька невідомих військових літальних об’єктів, що потрапили, в тому числі і в один із сараїв.

За версією чиновників, внаслідок НП ніхто з місцевих жителів не постраждав.

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  • 16.12.2022 18:25
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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