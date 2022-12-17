Путін відвідав штаб військ, задіяних в Україні, і спитав генералів, як далі воювати
Президент Росії Володимир Путін відвідав об'єднаний штаб військ, які беруть участь у бойових діях в Україні.
Про це повідомив сайт Кремля.
Зазначається, що Путін ознайомився із роботою штабу, заслухав доповідь про хід війни, а також провів нараду та окремі зустрічі з командувачами.
«Товариші офіцери, заслухаємо сьогодні командувачів на кожному операційному напрямку, і хотів би вислухати ваші пропозиції щодо наших найближчих та середньострокових дій», – сказав кремлівський диктатор
У повідомленні уточнюється, що Путін був у штабі протягом усього дня 16 грудня.
Де знаходиться об’єднаний штаб, у Кремлі не уточнили.
Судячи з фотографій, які опублікував Кремль, у штабі були присутні міністр оборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов та командувач Об’єднаного угрупування військ Сергій Суровікін.
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- 17.12.2022 09:21
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