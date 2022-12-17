У Києві відкрили відновлений після ракетного удару пішохідний «міст Кличка»

У Києві відсьогодні можна знову гуляти пішохідно-велосипедним мостом, який називають на честь мера столиці Віталія Кличка і який було частково зруйновано під час ракетной атаки 10 жовтня.

Як він сам повідомив, міст відкрили після ремонтних робіт і оновлення.

Замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів. А також – 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 – пошкоджені внаслідок ракетної атаки.

Відновили й перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Окрім того, працівники «Київавтошляхмосту» ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту.