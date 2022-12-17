У Києві відкрили відновлений після ракетного удару пішохідний «міст Кличка»
У Києві відсьогодні можна знову гуляти пішохідно-велосипедним мостом, який називають на честь мера столиці Віталія Кличка і який було частково зруйновано під час ракетной атаки 10 жовтня.
Як він сам повідомив, міст відкрили після ремонтних робіт і оновлення.
Замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів. А також – 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 – пошкоджені внаслідок ракетної атаки.
Відновили й перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Окрім того, працівники «Київавтошляхмосту» ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту.
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- 17.12.2022 10:56
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