Путін доручив Кадирову вбити Зеленського за три тижні до початку війни: що пішло не так

Путін доручив Кадирову вбити Зеленського за три тижні до початку війни: що пішло не так

Кадирівці мали зайти в Київ і вбити Зеленського

Перед масштабним вторгненням в Україну президент Росії Володимир Путін доручив голові Чечні Рамзану Кадирову ліквідувати Володимира Зеленського та взяти Київ.

Про це написало The Wall Street Journal із посиланням на співробітників української розвідки та служби безпеки.

За їхньою інформацією, Кадиров відвідав Кремль за три тижні до початку повномасштабної війни, де й отримав вказівки Путіна. На цій зустрічі було розроблено стратегію для чеченських підрозділів, які увійшли до України вже наступного дня після вторгнення — 25 лютого.

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За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данилова, вбивство Зеленського мало стати «свого роду бонусом Кадирову».

Однак, за його словами, замах на українського президента не відбувся через витік із ФСБ.

На відео, перехопленому українською розвідкою, підлеглий глави Чечні доповів своєму керівнику про старт операції.

«Час рівно 00:00. Ми починаємо рух. Понад 1500 осіб, найкращі спецпідрозділи, найкращі бійці», — сказав він.

Видання зазначає, що з’єднання Кадирова, які мали три колони бронетехніки, зустріли жорсткий опір. Одну з них було знищено на підступах до Києва, дві інші спробували перегрупуватися, але так і не дійшли до столиці України.

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  • 17.12.2022 11:17
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