У Росії збільшили термін служби строковиків через загрозу НАТО

У Росії збільшили термін служби строковиків через загрозу НАТО

Російськи строковики служитимуть два роки

Російські строковики служитимуть півтора роки з весни наступного року, а з осені вже два роки.

З такою заявою виступив військовий комісар Дмитрова, Дубни та Талдома Михайло Фотін.

«Громадяни, призвані навесні служитимуть півтора роки, а призвані восени 2023 року будуть служити вже два роки», – сказав він в ефірі місцевого телеканалу «Дмитров ТБ».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За словами військкома, таку інформацію передало керівництво.

Рішення про збільшення терміну служби сам Фотін пояснив тим, що «північні сусіди» Росії вступають до НАТО. Також військком додав, що на сьогоднішній день мобілізацію в країні не завершено, а лише призупинено.

Офіційно Міноборони про зміну термінів служби на заклик не повідомляло.

  • 198
  • 17.12.2022 12:48
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
13:21
В Києві почали прикрашати новорічну ялинку незламності
12:48
У Росії збільшили термін служби строковиків через загрозу НАТО
Світ
12:36
Кремль наказав держкомпаніям запустити інкубатор позитивних новин про Путіна
Україна
11:17
Путін доручив Кадирову вбити Зеленського за три тижні до початку війни: що пішло не так
Україна
10:56
У Києві відкрили відновлений після ракетного удару пішохідний "міст Кличка"
Україна
10:31
Вночі окупанти вдарили по мирному Краматорську
Світ
09:21
Путін відвідав штаб військ, задіяних в Україні, і спитав генералів, як далі воювати
Світ
18:25
Не долетіли до України: під Волгоградом впали російські ракети та викликали паніку у місцевих жителів
Світ
17:36
США незабаром оголосять про передачу Україні ЗРК Patriot: чи змінить це хід війни
Світ
16:31
У Держдумі РФ запропонували росіянам скинутися на війну з Україною
Україна
16:09
Дніпропетровська область повністю знеструмлена через ракетний удар Росії
Україна
15:53
Через ракетні обстріли підприємств ДТЕК відключилось від енергосистеми України
Світ
15:24
Що передбачає дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії
Україна
12:28
Мер Харкова заявив про “колосальні інфраструктурні руйнування” після ракетного удару
Україна
11:38
Росіяни вперше для удару по Україні запускали літаки з Енгельса

Головне

Україна
10:31
Вночі окупанти вдарили по мирному Краматорську
Світ
17:36
США незабаром оголосять про передачу Україні ЗРК Patriot: чи змінить це хід війни
Україна
15:53
Через ракетні обстріли підприємств ДТЕК відключилось від енергосистеми України
Україна
12:28
Мер Харкова заявив про “колосальні інфраструктурні руйнування” після ракетного удару
Україна
11:38
Росіяни вперше для удару по Україні запускали літаки з Енгельса
Україна
10:49
В Міноборони прокоментували масований ракетний обстріл України
Світ
06:36
ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії
Світ
11:37
Країни ЄС не змогли домовитися щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії: у чому проблема
Світ
08:32
У Росії прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому в Сибіру нафтопереробному заводі
Світ
12:34
Інтереси Путіна та еліт розійшлися: у Росії зрозуміли, що війну програно
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
В Києві почали прикрашати новорічну ялинку незламності
Україна
17.12.2022 13:21
ТОР
У Росії збільшили термін служби строковиків через загрозу НАТО
17.12.2022 12:48
ТОР
Кремль наказав держкомпаніям запустити інкубатор позитивних новин про Путіна
Світ
17.12.2022 12:36

Популярне

ТОР
Скандал в Одессе: Морская активистка и блогерша Кристина Король «нагрела» моряков на 500 млн долл
15.12.2022 17:04
ТОР
Не долетіли до України: під Волгоградом впали російські ракети та викликали паніку у місцевих жителів
16.12.2022 18:25
ТОР
У Держдумі РФ запропонували росіянам скинутися на війну з Україною
16.12.2022 16:31

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com