У Росії збільшили термін служби строковиків через загрозу НАТО

Російськи строковики служитимуть два роки

Російські строковики служитимуть півтора роки з весни наступного року, а з осені вже два роки.

З такою заявою виступив військовий комісар Дмитрова, Дубни та Талдома Михайло Фотін.

«Громадяни, призвані навесні служитимуть півтора роки, а призвані восени 2023 року будуть служити вже два роки», – сказав він в ефірі місцевого телеканалу «Дмитров ТБ».

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За словами військкома, таку інформацію передало керівництво.

Рішення про збільшення терміну служби сам Фотін пояснив тим, що «північні сусіди» Росії вступають до НАТО. Також військком додав, що на сьогоднішній день мобілізацію в країні не завершено, а лише призупинено.

Офіційно Міноборони про зміну термінів служби на заклик не повідомляло.

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