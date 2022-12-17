В Києві почали прикрашати новорічну ялинку незламності

В Києві почали прикрашати новорічну ялинку незламності

Цьогоріч ялинку встановлюють та прикрашають за рахунок меценатів і бізнесу

На Софійській площі в Києві вже практично змонтували та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Цього року головна ялинка країни – штучна, заввишки 12 метрів. Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора.

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За словами Кличка, підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години.

“Також поруч з генератором облаштуємо точки для підзарядки гаджетів, розмістимо їх в цікавому наметі, залишу поки інтригою, в якому саме”, – зазначив мер.

Новорічне дерево прикрашають іграшками минулих років, близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.

Кличко нагадав, що цьогоріч ялинку встановлюють та прикрашають за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає.

Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде.

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  • 17.12.2022 13:21
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