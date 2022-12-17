В Києві почали прикрашати новорічну ялинку незламності
Цьогоріч ялинку встановлюють та прикрашають за рахунок меценатів і бізнесу
На Софійській площі в Києві вже практично змонтували та розпочинають прикрашати символічну ялинку незламності.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Цього року головна ялинка країни – штучна, заввишки 12 метрів. Її прикрасять енергозберігаючими гірляндами, що світитимуться від генератора.
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За словами Кличка, підсвічення ялинки, скоріш за все, відбуватиметься в певні години.
“Також поруч з генератором облаштуємо точки для підзарядки гаджетів, розмістимо їх в цікавому наметі, залишу поки інтригою, в якому саме”, – зазначив мер.
Новорічне дерево прикрашають іграшками минулих років, близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України. Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.
Кличко нагадав, що цьогоріч ялинку встановлюють та прикрашають за рахунок меценатів і бізнесу, генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає.
Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде.
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- 17.12.2022 13:21
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