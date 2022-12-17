Глава британської розвідки несподівано прилетів до Єревану на зустріч із Пашиняном

Глава британської розвідки несподівано прилетів до Єревану на зустріч із Пашиняном

Пашинян та Мур обговорили «процеси, що відбуваються на Південному Кавказі»

Глава британської зовнішньої розвідки Річард Мур зустрівся з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном у п'ятницю під час несподіваного візиту до Вірменії.

Про це повідомило Asbarez.

У короткій заяві за підсумками зустрічі прес-служба уряду Вірменії повідомила, що Пашинян та Мур обговорили «процеси, що відбуваються на Південному Кавказі».

«Також торкнулися теми, що стосуються регіональної та міжнародної безпеки», — йдеться у повідомленні. Інших подробиць не повідомляється.

На опублікованих офісом фотографіях зустрічі видно, що на ній був також присутній голова Служби національної безпеки Вірменії Армен Абазян.

Мур, керівник Секретної розвідувальної служби, також відомої як МІ-6, прибув до Вірменії лише через чотири дні після зустрічі з Вірменом Григоряном, секретарем Ради безпеки Вірменії, у Лондоні.

За даними офісу Григоряна, вони обговорили «перспективи двосторонньої співпраці у сфері безпеки».

Поки що неясно, чи планує голова британської розвідки відвідати сусідній Азербайджан чи Грузію.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відвідав Вірменію та зустрівся з Пашиняном у липні.

  • 0
  • 17.12.2022 13:48
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
13:48
Глава британської розвідки несподівано прилетів до Єревану на зустріч із Пашиняном
Україна
13:21
В Києві почали прикрашати новорічну ялинку незламності
12:48
У Росії збільшили термін служби строковиків через загрозу НАТО
Світ
12:36
Кремль наказав держкомпаніям запустити інкубатор позитивних новин про Путіна
Україна
11:17
Путін доручив Кадирову вбити Зеленського за три тижні до початку війни: що пішло не так
Україна
10:56
У Києві відкрили відновлений після ракетного удару пішохідний "міст Кличка"
Україна
10:31
Вночі окупанти вдарили по мирному Краматорську
Світ
09:21
Путін відвідав штаб військ, задіяних в Україні, і спитав генералів, як далі воювати
Світ
18:25
Не долетіли до України: під Волгоградом впали російські ракети та викликали паніку у місцевих жителів
Світ
17:36
США незабаром оголосять про передачу Україні ЗРК Patriot: чи змінить це хід війни
Світ
16:31
У Держдумі РФ запропонували росіянам скинутися на війну з Україною
Україна
16:09
Дніпропетровська область повністю знеструмлена через ракетний удар Росії
Україна
15:53
Через ракетні обстріли підприємств ДТЕК відключилось від енергосистеми України
Світ
15:24
Що передбачає дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії
Україна
12:28
Мер Харкова заявив про “колосальні інфраструктурні руйнування” після ракетного удару

Головне

Світ
13:48
Глава британської розвідки несподівано прилетів до Єревану на зустріч із Пашиняном
Україна
10:31
Вночі окупанти вдарили по мирному Краматорську
Світ
17:36
США незабаром оголосять про передачу Україні ЗРК Patriot: чи змінить це хід війни
Україна
15:53
Через ракетні обстріли підприємств ДТЕК відключилось від енергосистеми України
Україна
12:28
Мер Харкова заявив про “колосальні інфраструктурні руйнування” після ракетного удару
Україна
11:38
Росіяни вперше для удару по Україні запускали літаки з Енгельса
Україна
10:49
В Міноборони прокоментували масований ракетний обстріл України
Світ
06:36
ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії
Світ
11:37
Країни ЄС не змогли домовитися щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії: у чому проблема
Світ
08:32
У Росії прогримів вибух і спалахнула пожежа на найбільшому в Сибіру нафтопереробному заводі
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Глава британської розвідки несподівано прилетів до Єревану на зустріч із Пашиняном
Світ
17.12.2022 13:48
ТОР
В Києві почали прикрашати новорічну ялинку незламності
Україна
17.12.2022 13:21
ТОР
У Росії збільшили термін служби строковиків через загрозу НАТО
17.12.2022 12:48

Популярне

ТОР
Скандал в Одессе: Морская активистка и блогерша Кристина Король «нагрела» моряков на 500 млн долл
15.12.2022 17:04
ТОР
Не долетіли до України: під Волгоградом впали російські ракети та викликали паніку у місцевих жителів
16.12.2022 18:25
ТОР
У Держдумі РФ запропонували росіянам скинутися на війну з Україною
16.12.2022 16:31

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com