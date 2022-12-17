Глава британської розвідки несподівано прилетів до Єревану на зустріч із Пашиняном

Пашинян та Мур обговорили «процеси, що відбуваються на Південному Кавказі»

Глава британської зовнішньої розвідки Річард Мур зустрівся з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном у п'ятницю під час несподіваного візиту до Вірменії.

Про це повідомило Asbarez.

У короткій заяві за підсумками зустрічі прес-служба уряду Вірменії повідомила, що Пашинян та Мур обговорили «процеси, що відбуваються на Південному Кавказі».

«Також торкнулися теми, що стосуються регіональної та міжнародної безпеки», — йдеться у повідомленні. Інших подробиць не повідомляється.

На опублікованих офісом фотографіях зустрічі видно, що на ній був також присутній голова Служби національної безпеки Вірменії Армен Абазян.

Мур, керівник Секретної розвідувальної служби, також відомої як МІ-6, прибув до Вірменії лише через чотири дні після зустрічі з Вірменом Григоряном, секретарем Ради безпеки Вірменії, у Лондоні.

За даними офісу Григоряна, вони обговорили «перспективи двосторонньої співпраці у сфері безпеки».

Поки що неясно, чи планує голова британської розвідки відвідати сусідній Азербайджан чи Грузію.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс відвідав Вірменію та зустрівся з Пашиняном у липні.