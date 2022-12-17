Молдова вперше в історії повністю відмовляється від російського газу

Уряд Молдови повідомив, що країна відмовилася від споживання природного газу, який постачався з Росії.

Про це повідомив віце-прем’єр Андрій Спину, наголосивши, що таке відбувається вперше в історії країни.

«З минулого року ми обіцяли робити резерви та знаходити альтернативи, щоб перестати залежати від одного джерела. Нам вдалося це зробити», – написав Спину в Telegram.

Він також уточнив, що тепер Молдова закуповуватиме газ не в російського «Газпрому», а в компанії Energocom — у грудні вона продасть перші 100 млн. кубометрів.

Щоправда, звідки Energocom отримує паливо, Спину не уточнив. Відомо, що компанія має спеціальні приміщення для зберігання в Україні та Румунії.

Уряд запевняє мешканців, що зміна постачальника ніяк не вплине на вартість газу для споживачів.

Аж до останнього часу влада Молдови постачала в обмін на електроенергію куплений російський газ у невизнану державу Придністров’я, яку Молдова розглядає як частину своєї території. Чи зміниться ситуація через зміну постачальника, поки що не зрозуміло.