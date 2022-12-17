У Москві Новий рік присвятили війні

Літери — символи війни в Україні перед входом до парку Горького на Кримському Валу

У Москві вирішили трансформувати новорічне свято, присвятивши його російським військовим, які вторглися в Україну.

Про святкову атмосферу у столиці РФ розповіла Медуза.

За місяць до встановлення традиційних світлових інсталяцій та новорічних прикрас мер Москви Сергій Собянін запропонував мешканцям самим обрати формат проведення новорічних свят у столиці за допомогою голосування.

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Щоб не скасовувати щорічні масштабні гуляння через російське вторгнення в Україну, Собянін запропонував трансформувати саму ідею свята та присвятити його “воїнам та людям, які не покладаючи рук працюють в оборонно-промислових комплексах, будують оборонні споруди, відновлюють зруйновані будинки”.

Вийшло мало сніговичків та сніжинок, але багато Z та V.