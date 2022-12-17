США намагалися запобігти спробі України вбити начальника Генштабу РФ

ЗСУ вдарили по ймовірному місцю розташування Герасимова на передовій в Україні

Американські чиновники намагалися запобігти спробі українських військових у квітні вбити начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Про це розповіла The New York Times.

За словами американців, бойовий дух рядових російських солдатів був настільки низьким, що Росія почала відправляти своїх генералів на передову, щоб підтримати його.

Але генерали робили смертельні помилки: вони розташовувалися поряд з антенами та комунікаційними ґратами, що дозволяло їх легко знайти.

Україна почала вбивати російських генералів, проте їхні ризиковані візити на передову продовжувалися. Нарешті наприкінці квітня на передову таємно вирушив начальник російського Генерального штабу генерал Валерій Герасимов.

Американські офіційні особи заявили, що дізналися про це, але приховали інформацію від українців, побоюючись, що вони завдадуть удару. За словами офіційних осіб, вбивство Герасимова могло призвести до різкої ескалації конфлікту і могло призвести до військового конфлікту між Сполученими Штатами та Росією.

“Українці все одно дізналися про плани генерала, поставивши американців у безвихідь. Після погодження з Білим будинком високопосадовці попросили українців скасувати атаку”, – сказано в матеріалі.

«Ми сказали їм не робити цього. Ми подумали: «Гей, це вже занадто», – сказав виданню американський чиновник.

Проте попередження надійшло надто пізно. Українські військові повідомили американців, що вже розпочали атаку на позиції, де знаходився генерал.

За офіційними даними, внаслідок удару загинули десятки росіян, проте начальника Генштабу РФ серед них не було.

Після цього російські воєначальники зменшили свої візити на фронт.