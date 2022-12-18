У Росії створили бригади циркачів та співаків для підняття бойового духу армії

Співаки і циркачі будуть розважати окупантів на фронті

Міноборони Росії 14 грудня 2022 року оголосило про створення двох «фронтових творчих бригад» для підняття бойового духу військовослужбовців, задіяних у «спеціальній військовій операції».

Про це повідомило Міноборони Великої Британії.

Як повідомляють російські ЗМІ, до цих бригад увійдуть оперні співаки, актори та артисти цирку.

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Такий крок послідував за нещодавньою кампанією міноборони Росії, спрямованої на заохочення населення до безоплатної передачі музичних інструментів військовослужбовцям.

Британці зазначили, що військова музика та організовані розваги для дислокованих військ мають довгу історію у багатьох збройних силах, але у Росії вони тісно переплетені з концепцією ідеологічного політичного виховання радянських часів.

Слабкий моральний дух майже, напевно, продовжує залишатися серйозною вразливістю більшої частини російських сил. Однак побоювання солдатів насамперед пов’язані з дуже високим рівнем втрат, поганим керівництвом, проблемами з оплатою, нестачею обладнання та боєприпасів, а також відсутністю ясності щодо цілей війни.

Зусилля творчих бригад навряд чи суттєво знімуть ці побоювання, вважають у Міноборони Великобританії.