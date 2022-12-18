За три місяці до війни в Україні Патрушев дав зрозуміти главі ЦРУ, що Росія вторгнеться і швидко переможе

Патрушев на зустрічі p Бернсом вихвалям могутність російської армії

На початку листопада 20221 року секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев дав зрозуміти голові ЦРУ Вільяму Бернсу під час візиту останнього до Москви, що вторгнення в Україну неминуче, і Росія розраховує на швидку перемогу.

Про це розповів The New York Times Джон Салліван, який тоді обіймав посаду посла США в Росії та був присутнім на зустрічі.

Бернс попередив Патрушева, що країни Заходу «рішуче та згуртовано» відреагують у разі початку бойових дій РФ в Україні.

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За словами Саллівана, у відповідь на це секретар Радбезу РФ відклав свої записи і почав звеличувати доблесть російських збройних сил. За його словами, вони були настільки ретельно модернізовані за президента Володимира Путіна, що тепер можуть змагатися зі Сполученими Штатами у військовому відношенні.

“Він просто подивився на Бернса і сказав: “Ми можемо це зробити. Ми повернулися». Я б описав це так: це вже було вирішено, і вони були впевнені в собі. Його послання було таким: «Для нас не буде проблемою робити те, що ми хочемо», – розповів Салліван.

Після повернення до Вашингтона Бернс поінформував президента Джо Байдена, що Путін майже точно вирішив захопити Україну, і росіяни були абсолютно впевнені, що перемога дістанеться швидко.

Як повідомляли Vlasti, президент США Джо Байден на початку листопада 2021 року направив до Москви Вільяма Бернса, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною.