У всіх сюжетах – вони нас, а не ми їх: у Росії звинуватили Pornhub у пропаганді домінування над росіянами

Захід використовує порноіндустрію для ідеологічної боротьби з Росією, будуючи сюжети порнороликів для пропаганди домінування над росіянами.

Про це заявили у Псковському обласному відділенні КПРФ.

Російські комуністи провели аналіз статистики за 2022 рік, опублікованій порнографічним сайтом Pornhub.

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Згідно з їхніми дослідженнями, цього року до Топ-5 запитів увійшло «українське порно», обійшовши «російське домашнє».

Особливу увагу члени партійної організації звернули на саму сценарну побудову порнороликів: здебільшого на жіночі ролі, як і раніше, обирають російських актрис, а от чоловічі ролі грають українські актори.

Ту ж тенденцію вони побачили й у сюжетах із одностатевими зв’язками.

«Через свою продукцію Pornhub показує домінування над росіянами і над Росією. У всіх сюжетах – вони нас, а не ми їх. Не буде великим подивом, якщо навіть чорношкірим акторам заздалегідь даватимуть українське громадянство. У цій шаленій жагі принизити нашу Велику країну, Захід готовий на все», – вважають в обласній організації КПРФ.