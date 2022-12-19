Вночі росіяни атакували Київ дронами: є влучання

Російські війська в ніч на 19 грудня атакували Київ дронами-камікадзе, внаслідок чого пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Про це повідомили в КМВА.

«На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється», – зазначив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

Також вын уточнив, що під час атаки сили ППО збили близько 15 іранських дронів «Шахед».

За словами мера Віталія Кличка, попередньо серед громадян немає жертв чи поранених.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що в області відомо про двох постраждалих. Людям надається допомога – вони під наглядом лікарів.