Нічна атака дронів: сили ППО знищили 30 “шахедів”

У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів.

Як і минулого разу ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять «шахедів» російських окупантів!

До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.