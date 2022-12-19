Нічна атака дронів: сили ППО знищили 30 “шахедів”

Нічна атака дронів: сили ППО знищили 30 “шахедів”
У ніч з 18 на 19 грудня 2022 російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Загалом виявлено близько тридцяти п’яти баражуючих боєприпасів.

Як і  минулого разу ударні БпЛА запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено тридцять «шахедів» російських окупантів!

До знищення повітряних цілей залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи.

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  • 19.12.2022 08:03
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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