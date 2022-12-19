Путін їде до Лукашенка для підготовки нового наступу на Україну, – ISW

Путін їде до Лукашенка для підготовки нового наступу на Україну, – ISW

Путін і Лукашенко зустрінуться 19 лютого

Запланована на 19 грудня зустріч президента РФ Володимира Путіна з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, ймовірно, є частиною спроби продемонструвати активність, а також створити інформаційні умови для нового етапу війни.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на коментар командувача Об’єднаних сил України Сергія Наєва, що зустріч Путіна та Лукашенка відбудеться після зустрічі Путіна 17 грудня з російським військовим командуванням для обговорення як найближчих, так і середньострокових цілей війни.

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Як повідомив Наєв, український уряд вважає, що Путін обговорить ширшу участь білоруських сил у подальшій російській агресії проти України, що відповідає прогнозу ISW щодо зустрічі.

«У сукупності зустріч Путіна з російським командуванням, ймовірний візит Шойгу на передову і зустріч Путіна і Лукашенка припускають новий етап у поданні, плануванні та веденні війни і можуть означати поновлення наступальних операцій проти України найближчими місяцями», — зазначають в ISW.

Водночас здатність російських Збройних сил, навіть посилених елементами білоруських Збройних сил, підготувати та провести ефективні великомасштабні механізовані наступальні операції протягом найближчих кількох місяців, як зазначають інші аналітики, залишається під питанням.

Військові експерти вважають, що особовий склад, який Росія формує з мобілізованих резервістів та щорічного осіннього призовного циклу, не буде достатньо підготовлений для проведення швидкого та ефективного механізованого маневру.

“Боротьба Росії за збереження сил, які вона нині застосовує в Україні, оснащених танками, артилерією, ударними засобами дальньої дії та іншою необхідною технікою, навряд чи буде вирішена вчасно, щоб забезпечити нові великі сили для наступальних операцій цієї зими», — сказано в повідомленні.

Водночас в ISW припускають, що Путін може віддати наказ про відновлення великомасштабних наступальних операцій цієї зими, однак наголошують, що важливо не переоцінювати ймовірні можливості російських чи об’єднаних російсько-білоруських сил для їхнього успішного проведення.

При цьому аналітики продовжують вважати малоймовірним те, що Лукашенко направить білоруські Збройні сили, які також мають бути переоснащені, для вторгнення в Україну.

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  • 19.12.2022 10:06
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